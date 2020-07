[아시아경제 이현주 기자] aSSIST 경영대학원(서울과학종합대학원)은 경영학 석·박사 전체 교육 과정과 인공지능(AI) 과목을 강화해, AI 대학원으로 거듭난다고 6일 밝혔다. 앞으로 재학생들은 AI 필수 교육을 이수해야 졸업이 가능하며 이수 학생들에게는 블록체인에 기록되는 AI교육 이수증을 발급 받는다. 석사과정 MBA의 개별 교육 과정 명칭도 변경된다. 빅데이터 MBA는 AI·빅데이터로 개편되고 크립토 MBA는 AI·크립토MBA로 개편된다. 영학 박사 과정은 AI 기반 연구방법론을 전면 도입하고 고급 통계 분석, 데이터 마이닝, 머신러닝, 딥러닝 등 최신 데이터 과학을 심도 있게 다룬다. 더불어 코로나19 등 실제 사회과학 문제를 AI 기반으로 풀어내는 연구와 논문을 집중적으로 육성할 계획이다.

