[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 화순사랑상품권 판매 할인율 10% 적용을 올해 연말까지 연장한다고 6일 밝혔다.

군은 코로나19로 위기를 맞은 지역경제 활성화를 위해 화순사랑상품권을 지난달 30일까지 10%로 할인 판매하고 7~8월은 8% 할인, 오는 9월 이후 별도 할인율을 정하기로 했다.

또 코로나19 확산이 장기화하고 지역경제 위기상황이 계속되면서 10% 할인율을 연말까지 유지하기로 한 것이다.

화순사랑상품권은 5000원, 1만 원, 5만 원권 3종이 판매되고 있다.

농협·축협, 새마을금고, 신협, 산림조합, 광주은행 등 지역 24개 업무 대행 금융기관에서도 상품권을 구매하고 환전할 수 있다.

군 관계자는 “가계에도 도움이 되고 지역 경제도 살리는 화순사랑상품권을 많이 이용해주시기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr