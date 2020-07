[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 로미 스트라이드가 브리짓 바르도에게서 영감받아 찍은 사진을 올렸다.

최근 로미 스트라이드는 자신의 인스타그램에 "브리짓 바르도에게서 영감받아"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 대기 중인 무대 뒤에서 의자에 안자 전설의 여배우를 따라하며 사진을 찍고 있는 모습이다. 특히 그녀의 뇌쇄적인 눈빛이 시선을 강탈한다.

한편 로미 스트라이드는 네덜란드 출신 모델로 2014년 빅토리아 시크릿 무대 이후로 유튜버로 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr