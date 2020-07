SK건설, 바이오·데이터센터 갖춘 첨단형 지식산업센터 만든다

[아시아경제 이춘희 기자] SK건설이 자사의 지식산업센터 브랜드인 'SK V1'에 첨단산업 기업을 위한 클린룸·에너지시스템을 구축한다.

SK건설은 2일 지식산업센터 내 첨단형 성장 산업인 바이오센터와 데이터센터를 도입하는 'SK V1 밸류업 모델'을 발표하고 첫 단계로 강소기업 3곳과 업무협약(MOU)를 맺었다고 3일 밝혔다.

SK건설은 최근 수도권을 중심으로 바이오센터와 인터넷 데이터센터 등 첨단산업 수요가 증가하면서 이에 맞춰 전기·설비·층고·보안시설 등을 갖춘 지식산업센터를 제공하고자 이번 협약을 맺었다.

이번에 협약을 맺은 3곳은 클린룸 및 에너지 설비 대표기업인 원방테크, VPK, 옵트 등이다. 원방테크는 산업·바이오 클린룸, 드라이룸 분야 국내 매출 1위 기업으로 항온항습과 클린룸 시공을 맡는다. 에너지·환경 설비 전문기업인 VPK는 에너지 시스템 설계를 구축하게 된다. 원방테크의 자회사인 옵트는 국내 바이오 클린룸 시공 실적 1위 기업으로 바이오 클린룸 실시 설계와 시공을 맡게 된다.

SK건설은 클린룸과 인터넷 데이터센터에 대한 수요가 있는 고객을 사전 발굴해 고객이 원하는 업무공간을 초기 설계부터 반영할 방침이다.

전승태 SK건설 건축주택사업부문장은 "지식산업센터 1등 브랜드 SK V1에 바이오·데이터센터와 같은 첨단형 산업공간을 도입하는 등 끊임없이 공간 가치를 높이는데 앞장서고 있다"며 "수도권 교통 요지의 입지 환경과 지식산업센터의 편리한 업무환경이 관련 업체들과 시너지를 발휘할 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr