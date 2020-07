[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 2일 오후 4시 공릉2동 공릉청소년문화정보센터 재개관식을 개최했다.

공릉청소년문화정보센터는 지하 1, 지상 8층 규모의 건물로 2010년12월 임시개관, 2011년 정식 개관했다.

청소년문화의 집과 도서관이 공존하는 복합시설로 청소년들이 지식과 함께 공동체를 배워갈 수 있는 공간으로 활용되고 있다.

구는 시대에 맞는 공간 활용을 위해 지난해 6월부터 지하 1층에서 6층까지 리모델링을 했다.

이날 재개관행사는 코로나 사태로 약식으로 진행했다. 오승록 구청장, 설계사, 시공사 등 20여명이 참석한 가운데 축사 및 감사장 수여, 기관 라운딩, 간담회 순으로 진행했다.

오승록 구청장은 “공릉청소년문화정보센터가 지역 청소년들이 마음껏 쉬고, 놀고, 배우고, 나누고 상상하면서 성장할 수 있는 곳이 되길 진심으로 바란다”며 축하의 말을 전했다.

