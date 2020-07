[아시아경제 임혜선 기자] 경기도 부천시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸린 한 어린이집 교직원으로부터 감염된 부부의 자녀 2명이 확진 판정을 받았다고 2일 밝혔다.

연령이 10세 안팎인 2명은 앞서 확진 판정을 받은 부천 거주 A(46)씨와 아내 B(50)씨 부부의 자녀다. 코로나19 증상은 보이지 않았던 것으로 조사됐다.

A씨 부부는 지역 154번 확진자인 C(52ㆍ여)씨와 지난달 14일 차량을 함께 타고 충남 아산을 다녀온 것으로 파악됐다. C씨는 앞서 확진자가 발생한 부천의 한 어린이집의 교직원으로 이곳에서 감염된것으로 추정된다.

이로써 부천지역 코로나19 누적 확진자는 이날 오후 6시 기준 168명으로 늘었다.

