손보협회, 청년 지원 '스타트업 둥지' 성과 공유회

[아시아경제 오현길 기자] 손해보험 사회공헌협의회는 30일 청년 혁신창업 지원사업인 ‘스타트업 둥지’의 성과공유회를 서울 중구 대한상공회의소에서 개최했다고 밝혔다.

스타트업 둥지는 청년 일자리 문제를 해결하고 청년 기업가들을 지원하기 위해 국내 최초 주거와 사무공간을 함께 제공하는 창업 지원 프로그램이다. 한국청년기업가정신재단과 협업해 2018년 9월부터 운영해왔다.

이날 성과공유회는 스타트업 둥지의 11개 팀(인슈어테크 랩 3팀, 성장트랙 8팀)의 사업성과를 공유하고 제품과 서비스를 홍보하기 위해 마련됐다.

스타트업 둥지 1~2기인 청년 기업 20곳은 신규 매출 36억원과 투자 유치 21억원, 100여명의 청년 일자리를 만들었다. 3기에선 청년들의 아이디어를 보험에 접목시키는 ‘인슈어테크 랩(Insurtech Lab)’ 부문을 신설, 스타트업 기업 3곳이 운영되고 있다. 일반 창업지원을 받는 ‘성장 트랙’ 부문에선 코로나19 예방을 포함한 일상생활 관련 혁신서비스를 개발하고 있다.

