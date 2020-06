HDC현산, '수원 ·울산 아이파크' 분양 마감

[아시아경제 유인호 기자] HDC현대산업개발은 지난달 30일 실시된 수원 센트럴 아이파크 자이와 울산 태화강 아이파크의 청약에서 높은 청약률을 기록했다고 1일 밝혔다. ·

한국감정원 청약홈에 따르면 지난달 30일 수원 센트럴 아이파크 자이의 해당지역 1순위 청약 접수 결과 일반분양(특별분양 제외) 1349가구 모집에 1만9449건이 접수돼 평균 14.42대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 103㎡ 타입으로 38가구 모집에 1,945건이 몰려 51.18대 1의 청약경쟁률을 기록했다.

2023년 7월 입주 예정인 수원 센트럴 아이파크 자이는 지하 4층~지상 25층, 30개동, 전용면적 39~103㎡ 총 3432가구 규모다. 이중 2165가구가 일반분양 물량이다.

수원 센트럴 아이파크 자이의 당첨자 발표일은 오는 8일이며 정당계약은 20일 부터 31일 까지 진행된다.

같은 날 실시된 울산 태화강 아이파크의 청약에는 총 377실 모집에 1만1971건이 접수돼 평균 31.75대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 59㎡B타입과 전용 59㎡C으로 구성된 3군으로 87실 모집에 3487건이 접수돼 40.08대 1을 기록했다.

울산광역시 중구 성남동 196-21번지 일대에 짓는 울산 태화강 아이파크는 지하 4층~지상 36층, 2개동, 총 377실 규모다. 울산 태화강 아이파크의 당첨자 발표는 오는 3일, 정당계약은 7일 부터 8일 까지 이틀간 진행될 예정이다. 2024년 1월 입주 예정이다.

울산 태화강 아이파크와 수원 센트럴 아이파크 자이 모델하우스는 HDC현대산업개발 유튜브계정을 통해 볼 수 있다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr