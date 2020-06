"언택트 감염병 관리" KT·서울아산병원·현대로보틱스 '맞손'

[아시아경제 구채은 기자] KT가 서울아산병원, 현대로보틱스와 스마트병원 솔루션 공동 개발과 사업화를 위한 업무협약을 1일 맺었다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 감염관리에 대한 중요성이 증가하는 가운데 3사는 이번 협약을 토대로 ▲원내 감염관리 언택트 진료, ▲비대면 실시간 케어(스마트환자관리), ▲스마트 물류 관리 솔루션 개발에 협력할 예정이다.

KT는 5G, AI, 클라우드 등 ICT 역량을 활용한 의료 DX 플랫폼과 솔루션 개발을 주도하고, 현대로보틱스는 로봇으로 자동화 설비를 구축한다. 서울아산병원은 의료산업 현장의 지식과 경험을 바탕으로 스마트병원 구현에 앞장 선다. 또 서울 아산병원에서 스마트병원 솔루션 실증사업을 추진하고, 이를 바탕으로 언택트 진료 솔루션이 필요한 의료현장에 디지털트랜스포메이션 사업을 진행할 계획이다.

전홍범 KT AI/DX융합사업부문장(부사장)은 “이번 3사간 협력은 지난 6월 현대로보틱스 투자 이후 첫 번째 사업협력으로, 스마트 감염관리 솔루션 공동개발을 통해 의료기관의 감염병 확산 방지 대응에 기여할 것”이라며, “포스트 코로나 시대를 대비하여 ICT 역량으로 국민의 삶 변화와 의료 산업 혁신에 기여할 수 있도록 디지털 전환을 계속 추진할 것”이라고 말했다.

이상도 서울아산병원장은 “네트워크로 사람, 사물, 데이터 등 모든 것을 연결하는 초연결사회 흐름에 발맞춰 지속적으로 스마트 병원 시스템을 구축해 환자들에게 최상의 치료 서비스를 제공하고 가장 안전한 병원을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다. 서유성 현대로보틱스 대표이사(부사장)는 “현대로보틱스가 보유한 세계적 수준의 로봇 및 제어, 물류자동화 기술과 KT의 AI 및 ICT기술이 결합함으로써 의료 분야에서도 한층 더 진화한 스마트 의료 솔루션을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr