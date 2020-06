[아시아경제 금보령 기자] 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 37,800 전일대비 3,950 등락률 +11.67% 거래량 3,363,448 전일가 33,850 2020.06.29 10:58 장중(20분지연) close 주가가 블랙핑크 효과에 강세를 보이고 있다.

29일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 기준 와이지엔터테인먼트의 주가는 전일 대비 10.49%(3550원) 상승한 3만7400원을 기록했다. 장중 한때 4만1000원까지 치솟으며 52주 신고가를 새로 썼다.

와이지엔터테인먼트 소속의 블랙핑크는 지난 26일 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)으로 컴백한 뒤 음원 차트를 휩쓸고 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr