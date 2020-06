WSJ, "中, 美에 무역합의 레드라인 넘지마라 신호 발신"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 중국이 미국에 대해 홍콩이나 대만 문제 등에 대한 압박이나 간섭을 계속하면 1단계 무역 합의가 위태로워질 수 있다는 메시지를 조용히 발신하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 26일(현지시간) 보도했다.

WSJ은 류허 중국 부총리가 지난 18일 상하이에서 열린 루자쭈이 금융 포럼에 보낸 서면 축사에서 중국이 무역 합의를 이행할 능력은 다른 '전선'(무역 외 이슈)에서 미국의 압박 완화를 요한다는 제안을 했다고 설명했다.

이는 미국이 '레드라인'을 넘으면 1단계 미중 무역합의가 위험해질 수 있다는 중국 측의 메시지가 담겼다는 의미다.

일부 중국 관리들은 류 부총리의 '분위기 조성' 언급과 관련, 미국의 대중 '포화' 속에서 중국의 지도자들이 국내에서 미국산 제품의 대규모 구매를 정당화하기 어렵다는 점과 중국 내에서의 대미 강경론을 미국 측에 상기시킨 것이라고 말했다.

WSJ은 지난 17일 하와이에서의 마이크 폼페이오 미 국무장관과 양 정치국원과의 회담에서 양 정치국원이 1단계 무역합의 유지를 위해 양측이 "함께 협력해야 한다"는 점을 강조한데 대해서도 중국의 한 관리가 "미국은 지나친 간섭을 삼가야 한다는 것을 의미한다"면서 "(미국이) 레드라인을 넘어서는 안 된다"고 평가했다고 전했다.

