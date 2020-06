6월 26일 코스피, 22.28p 오른 2134.65 마감(1.05%↑)

2020년 06월 26일 코스피 지수는 22.28p (1.05%) 상승한 2134.65로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 남선알미우 남선알미우 008355 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 9,600 등락률 +15.12% 거래량 567,984 전일가 63,500 2020.06.26 15:30 장마감 close , SK네트웍스우 SK네트웍스우 001745 | 코스피 증권정보 현재가 190,000 전일대비 43,500 등락률 +29.69% 거래량 89,293 전일가 146,500 2020.06.26 15:30 장마감 close , 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,720 전일대비 350 등락률 +10.39% 거래량 56,314,126 전일가 3,370 2020.06.26 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 현대건설우 현대건설우 000725 | 코스피 증권정보 현재가 321,000 전일대비 137,000 등락률 -29.91% 거래량 12,314 전일가 458,000 2020.06.26 15:30 장마감 close , 신원우 신원우 009275 | 코스피 증권정보 현재가 49,300 전일대비 21,100 등락률 -29.97% 거래량 41,463 전일가 70,400 2020.06.26 15:30 장마감 close , 하나니켈2호 하나니켈2호 099350 | 코스피 증권정보 현재가 609 전일대비 260 등락률 -29.92% 거래량 2,770,880 전일가 869 2020.06.26 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr