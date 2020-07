7월 9일 코스피, 9.02p 오른 2167.90 마감(0.42%↑)

2020년 07월 09일 코스피 지수는 9.02p (0.42%) 상승한 2167.90로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 한화투자증권우 한화투자증권우 003535 | 코스피 증권정보 현재가 2,885 전일대비 665 등락률 +29.95% 거래량 4,625,799 전일가 2,220 2020.07.09 15:30 장마감 close , 한화우 한화우 000885 | 코스피 증권정보 현재가 64,800 전일대비 14,900 등락률 +29.86% 거래량 1,657,174 전일가 49,900 2020.07.09 15:30 장마감 close , 한화솔루션우 한화솔루션우 009835 | 코스피 증권정보 현재가 25,450 전일대비 5,850 등락률 +29.85% 거래량 1,577,390 전일가 19,600 2020.07.09 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 현대건설우 현대건설우 000725 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 57,500 등락률 -18.61% 거래량 49,162 전일가 309,000 2020.07.09 15:30 장마감 close , 신원우 신원우 009275 | 코스피 증권정보 현재가 61,100 전일대비 8,000 등락률 -11.58% 거래량 31,269 전일가 69,100 2020.07.09 15:30 장마감 close , 서연 서연 007860 | 코스피 증권정보 현재가 6,740 전일대비 870 등락률 -11.43% 거래량 5,569,497 전일가 7,610 2020.07.09 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr