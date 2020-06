서민금융진흥원, 온라인 취업캠프로 특성화 고교 취업준비생 지원

[아시아경제 김효진 기자] 서민금융진흥원이 교육부로부터 추천을 받은 특성화고교 취업준비생 100명을 대상으로 이달 26일까지 온라인 취업캠프를 개최한다.

서금원은 고교 취업준비생의 안정적 사회진출을 지원하기 위해 지난해 매회 50명씩 총 5차례 집합 취업캠프를 개최했다.

올해 상반기에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 대부분의 취업교육 프로그램이 취소됐다. 서금원은 코로나19 예방지침을 준수해 비대면 방식으로 취업캠프를 진행하고, 향후 2~3회 추가로 실시할 계획이다.

이번 취업캠프에서는 코로나19로 인해 비대면 채용이 확대되고 있는 현 상황에 적극적으로 대처하고 실전감각을 익힐 수 있도록 비대면 모의면접을 진행할 예정이다. 이미지·스피치 컨설팅, 직무 맞춤 입사지원서 작성법 등의 취업역량 강화 프로그램 등을 제공한다.

이계문 원장은 “코로나19로 인해 채용박람회, 현장실습 등이 취소됨에 따라 취업교육 기회가 현저히 축소된 특성화 고교생에게 이번 취업캠프가 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “취업캠프 수료자에게는 현직 인사담당자와의 온라인 토크 콘서트, 채용정보 제공 등 사후에도 적극적으로 지원 할 계획”이라고 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr