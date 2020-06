<장 마감 후 주요공시>

◆ 이노와이즈 =공시번복 사유로 인한 불성실공시법인 지정예고

◆ 판타지오 =공시불이행 사유로 인한 불성실공시법인 지정예고

◆ 비츠로셀 =200억원 규모 단기차입금 증가 결정...운영자금 확보 목적

◆ 아이티엠반도체 =종속회사 ITM에 244억원 출자...출자후 지분율 100%

