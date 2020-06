'웰컴 투 비디오' 손정우 범죄인 인도 구속기간 8월까지 연장

[아시아경제 조성필 기자] 세계 최대 아동 성착취물 사이트 '웰컴 투 비디오' 운영자 손정우(24)씨의 범죄인 인도를 위한 구속기간이 2개월 연장됐다.

19일 법조계에 따르면 서울고법 형사20부(부장판사 강영수)는 최근 검찰의 구속기간 연장 신청을 받아들여 이같이 결정했다.

손씨는 당초 검찰이 인도구속영장을 집행한 4월27일부터 두 달이 되는 이달 말 구속기간이 끝날 예정이었다. 하지만 구속기간이 연장됨에 따라 오는 8월 말까지 구속 상태를 유지하게 됐다.

법원은 지난 16일 인도심사 2차 심문기일에서 손씨의 인도 여부를 결정할 계획이었다. 그러나 추가 심리가 필요하다고 판단, 다음 달 6일로 최종 결정을 미룬 상태다.

손씨는 2015년 7월부터 2018년 3월까지 웰컴 투 비디오 사이트를 운영하며 성착취물을 배포한 혐의 등으로 2018년 3월 구속기소됐다.

법원에서 징역 1년6개월이 확정돼 올해 4월27일 만기 출소 예정이었다. 하지만 출소를 앞두고 미국 법무부가 범죄인 인도 조약에 따른 강제 소환을 요구해왔고, 지난달부터 심사를 받아왔다.

