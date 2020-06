부영, '창원월영 마린애시앙' 8% 할인 분양

[아시아경제 이춘희 기자] 부영주택이 경남 창원시 마산합포구에 공급 중인 '창원월영 마린애시앙'이 수요자들의 부담을 덜기 위한 할인 분양에 들어간다. 8% 수준의 할인 폭이다.

부영주택은 오는 8월까지 1000가구 한정으로 창원월영 마린애시앙의 할인 분양을 진행한다고 19일 밝혔다. 최초 분양가격으로부터 2370만~3680만원까지 할인이 적용된다. 후분양 단지로 원하는 동·호수를 골라서 즉시 계약이 가능하고, 개별등기도 바로 가능하다.

이 단지는 지하 1층 ~ 지상 최고 31층 38개동 총 4298가구 규모 대단지다. 전용면적 별로는 ▲84㎡ 3116가구 ▲124㎡ 584가구 ▲149㎡ 598가구가 각각 공급된다. 부영주택은 전 가구에 스마트 오븐렌지와 식기세척기, 2곳의 시스템 에어컨과 무상 발코니 확장 등이 제공한다.

이 단지에는 '월영만개(月影滿開)'라는 기본 테마를 바탕으로 한 16개 정원이 조성된다. 특히 단지 중심부에 들어서는 대형 중앙광장은 축구장 3개 면적에 달하며 조깅 트랙도 설치된다.

다양한 커뮤니티 시설도 들어선다. 단지 내 사우나와 헬스장, 실내골프연습장과 키즈카페&맘스카페 등이 조성된다. 이외에도 단지 곳곳에 고화질 폐쇄회로(CC)TV가 설치되고 세대 내에는 홈네트워크 시스템이 도입된다. '

단지 내에는 부용초교와 병설유치원이 들어설 예정이고 인근에는 해운중과 마산가포고, 경남대 등도 있어 자녀들의 통학도 용이할 전망이다.

분양홍보관은 이 단지 내 상가에 위치해 있다.

