볼턴 "북미 비핵화 외교는 한국 창조물‥트럼프는 김정은에 낚여"

트럼프는 김정은과 사진촬영에만 관심

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 존 볼턴 전 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 북미 회담을 견인하기 위한 한국 정부의 노력을 폄하하고 나섰다. 트럼프 행정부의 북미 비핵화 외교가 한국의 창조물이며 미국의 전략이 제대로 반영되지 못했다고 주장하며 트럼프 정부는 물론 문재인 정부까지 싸잡아 비판한 것이다.

18일(현지시간) CNN에 따르면 볼턴 전 보좌관은 발간될 회고록에서 북미 간 전체 외교를 스페인의 춤인 '판당고'(fandango)라고 부르고 "한국의 창조물"이라고 규정했다. 그는 이어 "김정은이나 우리 쪽에 관한 진지한 전략보다는 한국의 통일어젠다에 더 많이 관련된 것"이라고 평가했다.

이는 대북 강경노선을 취한 자신을 경질한 트럼프 대통령에 대한 비판임과 동시에 북미 비핵화 협상을 위해 막후에서 노력한 한국의 노력을 깍아내린 것이다.

볼턴은 또 2018년 6월 북미 1차 정상회담과 관련해 트럼프 대통령이 참모들의 반대에도 불구하고 어떤 대가를 치르더라도 정상회담을 갖는 데 필사적이었다고 분위기를 전했다.

그는 트럼프 대통령이 2018년 6월 싱가포르 북미 정상회담에서 김정은 북한 국무위원장에게 '낚였다'(hooked)고 표현하기도 했다. 그는 김정은 위원장이 트럼프 대통령을 조정할 수 있었다고 적었다.

볼턴 전 보좌관은 이날 방송된 ABC 방송 인터뷰에서는 지난해 6월 김정은 북한 김정은 국무위원장과의 판문점 회동에 대해 사진찍기에 방점이 찍혀 있던 것이라고 평가했다.

볼턴 전 보과관은 "그는 재선에 너무 집중하고 있어서 장기적 고려엔 진전이 없었다"면서 2019년 6월 판문점에서 이뤄진 김 위원장과의 회동을 예로 들었다. 그는 이어 "나는 트럼프 대통령이 (대통령)직에 적합하다고 보지 않는다. 그가 그 일을 수행할 능력이 있다고 보지 않는다"고 말했다.

판문점 북미 정상 만남은 지난해 2차 하노이 북미 정상회담 결렬후 북미관계가 교착된 상태에서 트럼프 대통령의 트윗 제안으로 성사됐다. 문재인 대통령도 당시 만남에 동행했다. 볼턴 전 보좌관은 당시 만남에서 배제됐다. 이를 두고 트럼프 대통령이 북한이 껄끄러워하는 볼턴 전 보좌관을 배제해 만남을 성사시켜려는 했다는 분석이 제기된 바 있다.

볼턴 전 보좌관은 "트럼프 대통령이 한국의 비무장지대에서 김정은과 사진 찍을기회를 얻을 수 있다고 생각하면 사진촬영과 그에 대한 언론 반응에 상당한 방점을 두는 것"이라며 "그런 회동이 미국의 협상 위치에 어떤 영향을 주는지에는 관심이 거의 없거나 없는 것"이라고 비난했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr