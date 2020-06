강진 모 중학교 상담사, 교감 ‘폭행·갑질’ 신고

경찰과 교육당국, 진위파악

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 강진의 한 중학교에서 전문상담사가 교감에게 폭행과 갑질을 당했다고 주장해 강진교육지원청과 경찰이 조사에 나섰다.

18일 강진교육지원청에 따르면 강진의 한 중학교의 상담사로 근무하는 A 씨는 같은 학교 B 교감에게 폭행을 당했다고 주장하며 교감을 경찰에 신고하고 교육청에 민원을 제기했다.

애초 A 상담사는 B 교감이 권한 밖 업무를 부당하게 지시했고, 교내 '진실의 방'이라고 불리는 폐쇄된 공간에서 주변 교사들을 향해 막말과 폭언을 퍼부었다고 주장한 것으로 알려졌다.

그러나 두 사람은 폐쇄된 공간이 아닌 방송실에서 서로 말다툼했고, 시험감독 선정은 학교 교육 연구부 내의 평가계에서 결정한 것으로 확인됐다.

해당 학교는 코로나19로 뒤늦게 정상 등교한 학생들을 대상으로 지난 9일 기초학력고사 6개 과목 시험을 치르기 위해 전례대로 상담사에게 시험 감독을 맡겼다고 밝혔다.

학교 측 관계자는 “두 사람이 언성이 높아진 상태에서 A 상담사가 바깥으로 나가려 하자 B 교감은 ‘이야기를 마무리하자’고 붙잡은 것으로 알고 있다”며 “B 교감은 당시 팔목을 잡았을 뿐이고 결코 폭행을 행사한 적은 없다고 주장하고 있다”고 말했다.

이어 “코로나로 4달 만에 힘들게 정상 수업을 시작한 학교가 인력 부족으로 힘든 상태다”며 “교직원들이 과다한 업무로 지쳐 있는 상황에서 이 같은 일이 발생해 학교가 너무 힘들다”고 말했다.

교육지원청 관계자는 “두 사람의 주장이 상반되며 A 상담사가 주장하는 갑질 부분도 확인 결과 사실과 다르다”며 “현재 조사 중이라 자세한 내용은 밝히기 어렵다”고 말을 아꼈다.

강진 경찰과 교육 당국은 두 사람의 주장을 토대로 자세한 경위를 파악 중이다.

