LH, 청라국제도시에 '스트리밍시티' 조성…8400억 투입

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 인천 청라국제도시에 영상·문화 콘텐츠 관련 산업 클러스터인 '스트리밍시티(가칭)'를 조성한다.

LH는 10일 인천 연수구 송도동 G타워에서 인천경제자유구역청, 특수목적법인(SPC) 스트리밍시티와 청라국제도시 스트리밍시티 조성을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

스트리밍시티는 '영상·문화 콘텐츠가 실시간으로 쏟아져 내리는 도시'라는 의미다. 이번 사업으로 향후 청라 투자유치 용지 약 11만9000㎡에 총사업비 8400억원이 투입돼 영화·드라마 촬영 스튜디오, 미디어센터, 세계문화거리 등이 들어서게 된다.

대표 시설물로는 각 3300㎡ 규모로 꾸며지는 실내 스튜디오가 있다. 스튜디오는 영국 콘마켓 거리, 스페인 세비야 거리, 개항기 제물포 거리, 뉴욕 브로드웨이, 경찰서, 교도소 등 촬영 수요가 많은 장소로 꾸며진다.

스트리밍시티 주요 사업자로 드라마 제작과 스튜디오 건설·운영을 담당하는 MBC아트, EBS미디어 등이 참여한다. 한국자산신탁과 미래에셋대우도 각각 시행파트너, 재무파트너로 협력한다.

이날 협약에 따라 LH는 토지공급 및 부지확보 지원을, 인천경제자유구역청은 대상부지 인허가 변경 등 행정 지원을 담당한다. 스트리밍시티는 세부 투자계획 수립 등을 맡을 계획이다.

LH는 내년에 착공하면 2022년 스튜디오 시설이 부분적으로 입주를 시작할 수 있을 것으로 보고 있다. 전체 프로젝트는 2025년 마무리될 전망이다.

LH는 "스트리밍시티 조성이 완료되면 청라국제도시는 영상·문화도시로 자리잡을 것"이라며 "126억원 상당의 외국인직접투자를 유치함으로써 지역경제 발전에도 기여할 것으로 보인다"고 설명했다.

