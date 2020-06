홈앤쇼핑, 강서지역 초등학교 '코로나19' 대비 돕는다

강서구 공진초등학교에 책상 가림막 등 '코로나19' 대비 물품 기부

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑은 사회공헌 활동의 일환으로 강서구 공진초등학교의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대비를 돕고 있다고 7일 밝혔다.

홈앤쇼핑은 지난 5월 인근 미술학원에서 코로나19 확진자가 발생해 개학이 6월 초로 연기된 공진초등학교에 책상 가림막, 화장실 핸드 드라이기, 보행형 습식 바닥 청소기 등 약 3000만원 상당의 물품을 기부했다.

홈앤쇼핑 사회공헌팀은 비말 분비물 확산을 예방하는 책상 가림막을 모든 학생들 책상에 설치하고 손 씻기를 마친 후 손을 잘 건조할 수 있도록 도움을 주는 핸드 드라이기도 전체 화장실에 비치했다고 설명했다.

홈앤쇼핑 관계자는 "공진초등학교는 1700명 규모의 학교로 홈앤쇼핑 본사와 약 100m 내 가장 가깝게 자리하고 있어 우선적으로 지원을 결정했다"며 "강서구 지역의 아동·청소년들이 건강하고 안전한 환경에서 지낼 수 있도록 다양한 형태의 사회공헌 활동을 이어 가겠다"고 말했다.

