'나 혼자 산다' 이시언, 방송하차 사실 무근...고막 수술 후 "세상과 자발적 거리두기 중"

[아시아경제 강혜수 기자] 이시언이 '나 혼자 산다'에서 하차한다는 소문은 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

5일 방송된 MBC '나 혼자 산다'는 '혼남혼녀' 특집으로 성훈, 손담비, 유노윤호가 출연했다. 또한 박나래의 일상도 공개되어 시청자들에게 여전한 웃음을 선사했다. 와중에 12일 방송되는 349회 '나 혼자 산다' 예고편에 이시언이 등장, 그동안 궁금했던 근황을 예고편으로 살짝 공개했다.

이시언은 최근 고막 수술을 마치고 집에서 회복하는 중이었다. 그러나 지난 달 15일 이후 3주 연속으로 이시언이 방송에 모습을 드러내지 않자, 누리꾼들 사이에서 이시언의 하차설이 돌기 시작했다. 하지만 고막 수술을 마친 모습이 예고편을 통해 공개되자, 하차설은 자연스럽게 사실무근인 것으로 밝혀졌다.

예고편에서는 고막 수술의 회복을 위해 고군분투하는 이시언의 모습과 함께 '나를 위한 세상과 자발적 거리두기'라는 자막이 등장해 349회에 대한 기대감을 높였다.

MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'는 매주 금요일 오후 11시 10분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr