[속보] 인천서 10명 추가 확진…방문판매업체·부천물류센터 관련

속보[아시아경제 김수완 기자] 인천에서 서울 방문판매업체(이하 방판업체)와 쿠팡 부천 물류센터 등과 관련한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 10명이 추가로 발생했다.

인천시는 남동구 거주자 4명, 계양구 거주자 3명, 부평구 거주자 2명, 중구 거주자 1명 등 총 10명이 코로나19 양성 판정을 받았다고 6일 밝혔다.

