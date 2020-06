▶박재덕(전 충북연식품연합조합 이사장) 씨 별세, 신현석(성신의원 원장)·백태현(통일부 정세분석국장) 씨 장인상 = 청주 참사랑병원 장례식장, 발인 7일. 043-298-9200

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr