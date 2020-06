[아시아경제 온라인이슈팀] 대학생 김현아가 '2020 미스맥심 콘테스트'에서 TOP 20을 통과했다.

3일 맥심 측은 "대학생 김현아가 2020 미스맥심 콘테스트에 참가하여 독자 투표를 통해 TOP 20위권 안에 진입하면서 다음 라운드에 진출했다"고 밝혔다.

미스맥심 콘테스트는 맥심의 일반인 모델 대회로 맥심의 간판 스타를 독자 온라인 투표로 선발하는 이벤트다.

다음 라운드에 진출한 김현아는 섹시 코스프레 화보 미션을 거치면서 새로운 맥심 화보와 영상으로 다음 투표 대결을 펼칠 예정이다.

