LH 영종하늘도시 단독주택용지 등 20필지 공급

한국토지주택공사(LH)와 인천도시공사는 인천 영종하늘도시에서 주차장, 단독주택용지, 일반상업용지, 근린생활시설용지 20개 필지를 공개 입찰 및 추첨 방식으로 공급한다고 밝혔다.

이번에 공급되는 용지 중 주차장 용지는 인천시 중구 운남동 일대 영종하늘도시 5개 필지다. 전체 면적이 1만840㎡에 달하며 건폐율 60%, 용적률 600%가 적용돼 지상 최고 10층까지 건축이 가능하다.

영종하늘도시는 인천국제공항과 인접해 있고 대규모 해양공원, 씨사이드파크 등 관광명소를 갖추고 있으며 명문고로 알려진 인천 국제고, 과학고, 하늘고도 가까워 교육환경이 우수하다. 해당 지역은 올해 연말 착공 예정인 제3연륙교에 대한 개발호재가 있는 데다 인근 지역 대비 저렴한 아파트값까지 작용해 실수요자부터 투자자들까지 많은 관심을 받을 것으로 보인다.

제3연륙교가 개통되면 청라국제도시와 바로 연결되기 때문에 청라국제도시와의 인프라와 배후 수요를 공유할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 영종하늘도시 투자유치 탄력, 인천국제공항 접근성 확대에 따른 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대되고 있다.

인근 부동산중개소의 한 관계자는 “영종하늘도시가 제3연륙교 착공을 앞두고 수요자들의 기대감을 고조시키고 있다”며 “비규제지역이면서 동시에 교통, 교육, 자연 등 풍부한 생활인프라의 조건을 갖춘 곳인 만큼 다양한 방면의 사업 및 투자가 가능해 뜨거운 관심이 예상된다”고 전했다.

보다 자세한 내용 문의는 LH 청라영종사업본부 판매부로 하면 된다.

