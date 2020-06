현대차 정몽구 재단-고려대 의료원, 라오스 안질환 예방사업 협업

[아시아경제 우수연 기자]현대차 정몽구 재단과 고려대학교 의료원이 라오스 지역주민 안질환 치료 및 의료 인력 강화를 위한 '라오스 온드림 실명예방' 사업 협약식을 4일 진행했다.

이날 협약식에는 재단 권오규 현대차 정몽구 재단 이사장과 김영훈 고려대 의료원 의무부총장이 참석했으며 양 기관장은 라오스 지역의 안보건 문제를 해결하고 의료인력 역량 강화를 위해 상호 협력을 약속했다. 해당 사업은 올해 4월부터 2022년 3월까지 2년간 진행되며 사업비 3억5000만원이 투입된다.

트라코마, 백내장 등 안질환은 세계보건기구(WHO)가 발표한 전 세계 인구의 3.3%가 겪고 있는 대중적 질병이다. 재단은 검진을 통한 발견과 치료로 높은 완치율을 보이는 '실명예방' 분야에 선택과 집중해 해외의료 사업을 추진하고 있다.

이번 사업을 통해 재단은 라오스 보건부와 협력해 현지 안보건 의료인력 교육비를 지원하고 지역주민 대상으로 백내장 등 실명유발 질환 치료비를 지원한다. 아울러 고려대 의료진의 해외 자원봉사를 통해 양질의 의료 서비스도 제공할 예정이다.

재단은 2013년부터 아프리카 말라위에서 실명예방 사업을 추진해왔고 올해는 라오스와 네팔 지역 등 아시아 지역으로 확대 추진한다. 라오스 정부의 안과전문의 양성 계획에 발맞춰 라오스 안과 전문의, 일반 안과의사 등 의료인력 수련 과정 교육비를 지원하고, 보건 정책 관리자 및 의료진 대상으로 국내 초청연수를 시행해 다양한 안질환 임상 케이스와 진료방법에 대한 접근성을 높이기로했다.

현대차 정몽구 재단은 2007년 정몽구 현대자동차그룹 회장의 사재 출연으로 설립된 재단으로 설립자의 사회공헌 철학을 기반으로 꿈과 희망의 사다리 역할을 위해 '온드림'이라는 브랜드로 다양하고 특화된 활동을 펼치고 있다.

