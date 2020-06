'마이크로LED' 가위로 잘라서 붙인다

[아시아경제 황준호 기자] 구부리거나 접을 수 있고, 가위로 잘라 쓸 수 있는 LED 패널 기술이 개발됐다. 굴곡이 있는 표면이나 인체, 로봇의 관절에 부착할 수 있는 웨어러블 디스플레이 개발에 새로운 실마리가 될 수 있을 것으로 예상된다. 한국연구재단은 세종대학교, 미국 텍사스대학교 연구팀의 이같은 내용을 담은 공동 연구 결과가 국제 학술지 사이언스 어드밴시스에 실렸다고 4일 밝혔다.



연구팀은 기판에서 쉽게 떼어내어 자유롭게 형태를 바꿀 수 있는 질화갈륨 마이크로 LED를 개발했다. 연구팀은 그래핀으로 코팅된 단결정 사파이어 기판 위에 나노 크기의 단결정 마이크로 LED 수 만 개를 심는 방식으로 LED 패널을 구성했다.

그래핀이 LED와 직접 닿지 않기 때문에 기판으로부터 쉽게 분리할 수 있다. 접착 테이프로 쉽게 떼어낼 수 있는 정도다. 또 매우 크기가 작은 LED의 배열로 패널이 구성돼 굽히거나 접을 수 있는 유연성을 확보할 수 있다.

연구팀은 이렇게 제작된 LED 패널을 접거나 종이 구기듯 구겨도 청색 발광이 그대로 유지됐다고 밝혔다. 또 곡률 반경(손가락의 구부림 정도)이 1mm가 되도록 1000회 이상 반복적으로 구부려도 전기적 특성과 발광 성능이 그대로 유지됐다고 전했다.



통상 반도체를 유연소자로 제조하기 위해서는 반도체를 단결정 웨이퍼에 박막 형태로 제조하고, 이 박막을 웨이퍼에서 떼어낸 뒤, 작은 칩으로 잘라 배선이 미리 형성된 유연 기판에 조립하는 방식을 사용해 왔다. 이 과정 중 웨이퍼에서 박막을 떼어낼 때에는 둘 간의 강한 화학적 결합을 끊어내기 위한 작업이 필요한데, 통상 비용소모가 크고 반도체의 성능 저하를 일으킬 수 있는 레이저·화학적 식각이 적용돼 왔다.

연구팀은 "OLED의 단점을 극복할 차세대 디스플레이 광원으로 마이크로 LED가 고부가가치 산업으로 주목받는 가운데, 대면적 통전사 공정으로 변형 가능하고 재단 가능한 광원을 대면적으로 제조할 수 있는 기술을 개발했다는데 의의가 있다"라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr