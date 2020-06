조원태 회장, 강서구 복지시설에 수박 500여통 개인 기부

[아시아경제 유제훈 기자] 조원태 한진그룹 회장이 사비(私費)로 서울 강서구 사회복지시설에 수박 500여통을 기부했다.

3일 한진그룹에 따르면 조 회장은 이날 서울 강서구내 위치한 호선실버센터를 비롯한 노인복지시설·장애인시설·보육원 및 지역아동센터 등에 함안수박 500여통을 개인 기부했다.

이번 기부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 바깥나들이가 어려운 소외계층을 응원하기 위한 차원으로 진행됐다. 특히 기부된 수박은 최근 코로나19로 어려움을 겪는 경남 함안지역에서 생산된 것으로, 농가의 어려움을 나누고 수요창출에도 도움을 주자는 취지에서 선택됐다.

이에 앞서 ㈜한진은 사회가치창출(CSV)사업의 일환으로 지난 4월부터 함안수박 브랜드 이미지 제고를 위한 마케팅 기획과 콘텐츠 개발을 지원하고 있는 상태다.

한편 조 회장은 코로나19와 관련한 적극적 행보를 이어가고 있다. 지난 1월 말엔 코로나19가 시작된 중국 우한에 거주하는 우리 교민 수송을 위한 전세기에 직접 탑승해 임직원을 격려하기도 했다.

