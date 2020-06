[아시아경제 온라인이슈팀]

배우 고보결이 첫사랑 비주얼을 뽐냈다.

고보결은 3일 자신의 인스타그램 계정에 화보 느낌이 물씬 풍기는 사진 한 장을 공개했다.

사진 속 고보결은 카키색 점프수트를 입고 러블리한 매력을 한껏 과시했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr