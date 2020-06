▲류기준(전 영광초 교장) 씨 별세, 류선경(전 수피아여중 교사)·혜경(서광병원 원장)·종선(전 신한은행 지점장)·경주(서광병원 경영원장)·상욱(서광병원 정형외과 원장)·상완(순천 성가롤로병원 흉부외과 과장) 씨 부친상, 윤창현(전 현대종합상사 호남지사장)·서해현(서광요양병원 원장)·김규성(주식회사 예오 대표) 씨 장인상, 이일지·윤미경·허번영(서울 삼성의료원 마취과 교수) 씨 시부상 = 3일 오전 4시 15분, 광주 서구 천지장례식장 202호, 발인 5일 오전 8시, 062-527-1000

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr