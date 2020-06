국내 조선 빅3 카타르 23조LNG선 계약수주!! 上 上 上 행진!

※ 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업 등 3사!

※ 카타르 국영석유사에 2027년까지 100여척 공급

※ 화상으로 계약 서명식 진행 성윤모 장관 등 참석

- 국내 조선 ‘빅3’인 대우조선해양과 현대중공업, 삼성중공업이 카타르 국영석유사와 약 23조원 규모의 LNG 운반선 계약을 체결했다.

알카아비 장관은 서명식에서 “오늘 한국 3대 조선회사와 체결한 계약은 북부유전 확장 사업에 대한 카타르의 의지를 반영한 것”이라고 말했다.

[오늘의 관심주]

# 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 27,800 전일대비 3,850 등락률 +16.08% 거래량 3,088,489 전일가 23,950 2020.06.02 10:23 장중(20분지연) close # 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,930 전일대비 950 등락률 +19.08% 거래량 40,229,941 전일가 4,980 2020.06.02 10:23 장중(20분지연) close # 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 10,500 등락률 +3.74% 거래량 168,647 전일가 281,000 2020.06.02 10:23 장중(20분지연) close # STX중공업 STX중공업 071970 | 코스피 증권정보 현재가 2,630 전일대비 90 등락률 +3.54% 거래량 1,931,011 전일가 2,540 2020.06.02 10:23 장중(20분지연) close # 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 258 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258 2020.06.02 00:00 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.