[종합] 이동건·조윤희, 결혼 3년 만에 파경 "최근 이혼 조정 절차"

안녕하세요. 킹콩 by 스타쉽입니다.

28일 조윤희 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 공식 보도자료를 통해 "조윤희 씨는 지난 22일 서울가정법원에서의 이혼 조정 절차를 통해 이동건 씨와 이혼하였음을 알려드린다"고 밝혔다.

배우 이동건(좌)·조윤희(우). 사진=FNC엔터테인먼트·킹콩 by 스타쉽