한편 미니 9집 'MORE & MORE'의 음원은 6월 1일 오후 6시 발매되며, 음반은 지난 11일부터 예약 판매 중이다.

트와이스 지효가 신곡 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어) 티저에서 신비로운 아름다움을 뽐냈다.