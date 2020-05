Z세대 옷장 바꾸는 '숏클립 커머스' 꿈꾼다

사진 중심의 온라인 패션 쇼핑몰 업계는 최근 영상에 주목하고 있다. 영상 한 편은 수십 장의 사진보다 더 많은 정보를 제공한다. 하지만 짧고 재미있는 숏클립이 익숙한 Z세대에게 3~5분의 롱클립 영상은 재시청으로 이어지지 않는다. 차 대표는 고객들의 이러한 성향에 주목했다. “숏클립의 주 소비 고객은 시간을 들여서 영상을 보는 것(메이킹 타임) 보다 여가 중 짧고 다양한 영상을 보는 것(스페어링 타임)에 익숙하다.” 이런 그의 분석은 회사의 성격을 보여주는 #SSS(Save money, Save time, So Clonet) 컨셉의 숏클립 패션몰의 창업으로 이어졌다.

