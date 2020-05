“액티비전 블리자드, 콜오브듀티·WoW가 이끈 1분기”

액티비전과 블리자드 모두 견조한 모습을 보였다. 황승택 하나금융투자 연구원은 이날 보고서에서 “콜오브듀티 지식재산권(IP)은 지난 3월10일 출시한 ‘워존’을 통해 또 다시 괄목한 만한 성과를 거뒀다”며 “Free to Play 방식이지만 6000만명의 사용자가 플레이했고 ‘콜오브듀티:모던워페어’ 구매로도 이어지고 있어 긍정적”이라고 분석했다. ‘콜오브듀티’의 성과에 힘입어 액티비전 별도 매출은 전년 대비 64% 증가한 5억2000만달러를 기록했으며 영업이익은 1억8000만달러를 기록했다.

