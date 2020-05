성북구청 벽 밝힌 '덕분에' 로고라이트 주민 '호평'

성북구 관계자는 “의료진의 사기 진작을 위해 정부에서 진행 중인 ‘덕분에 챌린지’의 상징이미지와 블루라이트 캠페인 ‘우리 모두가 영웅(We’re All Heroes!) 메시지를 결합해서 설치했는데 많은 주민이 그 앞에서 사진도 찍고, 챌린지의 손모양을 만들며 응원과 동참의 말씀을 주고 있다”고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.