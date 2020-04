재난지원금 지급 이주민 차별 논란, 어떻게 생각하십니까

서울·경기도, 일부 이주민에 한해 재난지원금 지급 시민들 "이주민도 지원금 지급" vs "외국인 지원까진 한계있어" 갑론을박 이주공동행동 "미등록 체류자 포함 모든 이주민에 재난기본소득 지급" 촉구

