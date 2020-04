[클릭 e종목]"코아시아, 삼전 파운드리 DSP 등록…디자인하우스 역량 강화 기대"

한동희 키움증권 연구원은 ". VDP(Virtual Design Partner)의 DSP 첫 사례"라며 "VDP는 일반적으로 기본 스펙 디자인 및 GDSII(IC 데이터 교환을 위한 업계 표준의 DB 파일 포맷)변환까지 커버(Logic design, Design for Test, Placement & Routing 등)하는데 반해, DSP는 수주, ASIC (주문형 반도체)설계, 서플라이체인 외주 운영, 웨이퍼 및 칩 공급 등 파운드리 제조과정을 제외한 포괄적 서비스 가능한 상위 개념"이라고 말했다. 이어 "지난해 코아시아세미 (홍콩)설립 이후 반도체 연구개발 사업목적 추가, 쎄미하우 (Super-junction 전력반도체) 투자, 넥셀(삼성 시스템LSI SoC, AP 등 ODM) 인수, 삼성 파운드리 DSP 등록 등 디자인하우스로의 면모 갖추는 중"이라고 덧붙였다.

