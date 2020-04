코아시아, 삼성전자 시스템반도체 파운드리 DSP 선정

8일 IT 업계에 따르면 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 6,750 전일대비 250 등락률 +3.85% 거래량 130,042 전일가 6,500 2020.04.07 15:30 장중(20분지연) close 자회사 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 6,750 전일대비 250 등락률 +3.85% 거래량 130,042 전일가 6,500 2020.04.07 15:30 장중(20분지연) close 세미는 SAFE의 디자인 솔루션 파트너(DSP)기업으로 등록됐다. SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem)는 삼성 파운드리 협력사 및 고객사가 제품을 디자인할 수 있도록 설계와 검증을 지원하거나 삼성의 지식재산권을 활용할 수 있게 하는 제도다. 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 6,750 전일대비 250 등락률 +3.85% 거래량 130,042 전일가 6,500 2020.04.07 15:30 장중(20분지연) close 세미의 DSP 기업 등록은 삼성전자 파운드리 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

