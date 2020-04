"제 일상 어떤가요?" 브이로그에 빠진 2030

최근 브이로그를 시작했다는 30대 직장인 C 씨는 "브이로그의 장점은 연예인뿐만 아니라 학생, 직장인 등 누구나 할 수 있다는 점이다"며 "특별한 기술이 필요한 것도 아니고, 시간에 구애받지도 않는다"라고 말했다. 그러면서 "내가 하고 싶고 즐거워서 하는 것"이라며 "뭔가 하루를 알차게 보냈다는 느낌이 들어 계속하게 된다"라고 전했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.