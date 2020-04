국일그래핀, ‘열분해 증착 그래핀 합성 및 분급 장치’ 특허 출원

회사 관계자는 “Roll to Roll에서 저온 무전사 박막그래핀 합성 시 기존의 플라즈마 증착원에 Thermal CVD 증착원을 추가하는 방식”이라며 “그래핀 합성 시 발생될 수 있는 다양한 크기의 그래핀 입자, 미반응 물질, 파티클 등을 분극화해 그래핀 입자를 선별함과 동시에 박막의 물성 향상 및 증착 속도를 제어할 수 있는 이점이 있다”고 설명했다.

특히 '롤투롤(Roll to Roll)' 설비에서 그래핀 합성 시 사용되는 그래핀 박막의 증착원을 기존의 플라즈마 방식에 열분해 방법을 적용하는 방식이다. 이 방식은 기존 플라즈마 증착원에 추가 사용돼 그래핀 합성이 더욱 용이할 것으로 보고 있다.