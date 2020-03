핏빗, GPS 탑재 피트니스 트래커 '핏빗 차지 4' 출시

핏빗 차지 4는 전화, 문자 메시지, 캘린더, 앱 알림 등을 수신할 수 있고 안드로이드 스마트폰에서는 음성 답장 기능으로 답장을 바로 보낼 수 있다. 모든 알림은 방해 금지(Do Not Disturb) 모드 설정도 가능하다. 이밖에도 스마트트랙 자동 운동 추적, 심장강화 피트니스 레벨, 시간별 활동, 여성건강, 음식·물·체중 기록 등 다양한 기능이 제공된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.