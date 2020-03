통합당 탈당 김원성, 무소속 출마 선언 … "미투 의혹 진실 규명할 것"

[아시아경제 영남취재본부 김종효 기자] 출처와 내용을 알 수 없는 미투(Me too) 의혹으로 공천이 취소된 김원성 전 미래통합당 최고위원이 무소속 출마를 선언했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.