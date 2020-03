4300만명이 쓰는 금융권 통합멤버십…혁신금융의 첨병(종합)

통합 멤버십은 같은 그룹 내 은행, 카드, 보험 등 모든 서비스를 한 번에 이용할 수 있도록 만들어진 금융플랫폼이다. 계열사별로 제공하던 포인트와 혜택도 하나로 합쳤다. CJ ONE 포인트나 롯데 엘포인트와 유사하다고 보면 된다.

