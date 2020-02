GV80 등 결함발견…현대·벤츠·아우디 1만2460대 리콜

우선 현대자동차에서 제작해 판매한 GV80 차종 823대는 'Stop & Go 장치(ISG)'의 소프트웨어 오류로 변속이 제대로 되지 않는 결함이 발견됐다. 이 장치는 브레이크를 밟아 멈추면 자동으로 시동이 꺼지고, 브레이크에서 발을 떼거나 가속페달을 밟으면 다시 시동이 걸려 연비 향상 등을 돕는 역할을 한다.

