[르포] "코로나 언제 끝나죠?" 침묵의 명동…상인들 깊은 한숨만

50대 직장인 C 씨는 "사람으로 가득 찼던 과거 명동에 비하면 요즘은 거의 사람들이 없는 수준이다"라면서 "명동뿐만 아니고 다른 번화가도 마찬가지다"라고 말했다. 이어 "빨리 코로나가 끝났으면 좋겠다. 자영업자도 그렇고 다른 직업도 다 힘들다"고 토로했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.