방탄소년단 '오늘(21일) 오후 6시 컴백'…'맵 오브 더 솔 : 7' 발매

이번 앨범은 '맵 오브 더 솔'(MAP OF THE SOUL) 연작 두 번째 음반으로, 지난해 4월 발매된 미니앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나'를 잇는다.

방탄소년단은 21일 오후 6시 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 전 세계에 동시 발매한다.