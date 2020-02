매킬로이 '2승 사냥' vs 존슨 '타이틀방어'…"멕시코는 지금 쩐의 전쟁"

▲ 매킬로이 "WGC 2연승 GO"= 매킬로이는 지난해 3승을 앞세워 '올해의 선수'에 올랐다. 3월 '제5의 메이저' 더플레이어스와 6월 캐나다오픈, 8월 '플레이오프(PO) 최종 3차전' 투어챔피언십을 제패해 '1500만 달러(177억6000만원) 잭팟'까지 터뜨렸다. 11월 2020시즌에 포함되는 WGC시리즈 HSBC챔피언스에서 연장사투 끝에 잰더 쇼플리(미국)를 제압해 가속도가 붙은 상황이다.

