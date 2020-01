푸르넷 에듀, 예비 중학생 위한 '완벽대비 무료수강 이벤트'

수행평가를 대비한 '기똥찬 문법 극뽁', 국어 약점 스페셜 특강인 '국어 개념의 엑스트라', '신선하게 정복하는 글쓰기 수행평가' 등도 무료로 제공한다. 영어는 영역별로 ▲문법: This is Grammer 초급1 ▲독해: [완벽한 독해를 만든다!] 주니어 리딩튜터1 ▲어휘: 워드타파1 ▲쓰기: [쓰작] 문법과 쓰기 동시 완성1 등의 강의를, 한국사는 역사 스페셜 특강 '하루 안에 끝내는 한국사' 강의를 무료로 수강할 수 있다.

